Депутат Верховной Рады назвал Порошенко дворовым мальчуганом

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петр Порошенко с крестом в руках заблокировал трибуну Верховной Рады в ходе установки регламента по рассмотрению закона об олигархах. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По данным источника, большинство депутатов фракций парламента проголосовало за рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре, то есть постатейно. Это вызвало недовольство фракций ЕС и партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», каждая из которых представила около 300 правок к закону из 1271.

«Порошенко в оскорбительной форме нарушает все принципы парламентаризма, перешел на личности, тыкал, как дворовой мальчуган», — прокомментировал ситуацию депутат президентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко, который недавно столкнул коллегу с трибуны за критику президента Украины.

В итоге депутаты партий вместе с Порошенко ринулись к трибуне и потребовали отстранить от ведения сессии вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Однако голосовании в парламенте провалилось, и в парламенте начали рассмотрение закона об олигархах.

17 сентября комитет Рады по обороне и нацбезопасности поддержал во втором чтении этот законопроект, в ходе заседания были учтены 13 правок из 1271. В частности, в документ внесли определение «представитель олигарха» и расширили термин «участие в политической жизни». При этом обязательство внесения электронных деклараций для олигархов отменили.