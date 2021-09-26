На Украине назвали процесс принятия закона об олигархах уголовным преступлением

Бывший народный депутат Украины Тарас Черновол в эфире телеканала «НАШ» назвал процедуру принятия закона об олигархах уголовным преступлением. Он заявил, что в процессе принятия законопроекта депутатам не дали озвучить никаких поправок к нему.

«Впервые в истории украинского парламентаризма вообще не дали озвучить никаких поправок к закону об олигархах, только зачитывания, причем напутали все. Абсолютно незаконная процедура, уже зарегистрировано, не за принятие закона, а за процедуру принятия закона подано уже заявления о создании уголовного преступления, это реальное уголовное преступление», — отметил политик.

Также экс-нардеп добавил, что олигархов не испугал этот закон, поскольку на деле он не является для них угрозой и не направлен против них.

Ранее журналист Дмитрий Гордон раскритиковал законопроект о деолигархизации, который может быть принят на Украине. Гордон назвал проект закона большой ошибкой, и заявил, что он призван бороться не с олигархами, а со СМИ, которые им принадлежат.