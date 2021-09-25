В Киеве заявили о появлении теневого президента Украины

У Украины появился теневой президент, заявил киевский политолог Михаил Бесараб. Об этом сообщает журнал «Краина», передает РИА Новости.

«В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (вместе с президентом Зеленским — прим. «Ленты.ру») демонстративно укрепляет власть», — заявил Бесараб.

По его словам, Зеленский в последнее время стал более жестким. Президент вместе с Ермаком, который является главой его офиса, хотят установить в Киеве авторитарный режим.

Бесараб утверждает, что для захвата власти они отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. После этого Ермак и Зеленский планируют убрать с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Олег Синютка обвинил Зеленского в желании узурпировать власть через закон об олигархах. При этом депутат отметил, что Зеленский может столкнуться с отпором оппозиции и граждан.