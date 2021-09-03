На Украине назвали ложью слова Зеленского о невозможности авторитаризма в стране

Президент Украины Владимир Зеленский вводит в заблуждение не только сограждан, но и «зарубежную научную общественность». Об этом заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте политсилы.

В партии прокомментировали выступление главы республики в Стэнфордском университете в США, где он заявил о невозможности авторитарного режима на Украине. Оппозиционеры назвали это утверждение ложью и подчеркнули, что единственной целью действующего президента является построение авторитаризма.

«Не очень понятно, о каком сильном гражданском обществе на Украине ведет речь Зеленский: то ли о журналистах телеканалов, которых за их гражданскую позицию власть лишает права заниматься профессиональной деятельностью и выбрасывает на улицу, то ли о политиках и экспертах, которых по откровенно фальсифицированным уголовным делам лишают свободы, то ли об общественных деятелях, которым действующие по указке власти национал-радикалы устроили открытый террор, подвергая травле и избиениям», — добавили в ОПЗЖ.

Ранее во время выступления в Стэнфорде украинский лидер рассказал, что на Украине не может появиться «дракон» в виде авторитаризма, поскольку этого не допустит сильное и демократическое гражданское общество. При этом Зеленский подчеркнул, что этот факт разительно отличает республику от России.