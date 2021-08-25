В США осудили нападения на оппозицию на Украине

Посольство США на Украине заявило о недопустимости нападений на оппозиционеров

Политическая оппозиция не должна подвергаться нападениям в демократическом государстве. Об этом посольство США на Украине заявило на своей странице в Twitter.

Дипломаты осудили нападения на оппозиционеров и высказались о недопустимости подобных происшествий.

«Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии», — подчеркнули в посольстве.

Ранее во время марша националистов в центре Киева бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой. По данным украинских СМИ, политика атаковал 21-летний житель города Козелец Черниговской области Илья Пустовгар, отказавшийся пояснять мотивы своего поступка. Ему грозит наказание по статье о хулиганстве.

В случившемся сам Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского. В ответ на это советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил о «неистовых фобиях» пострадавшего политика.

