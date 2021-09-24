Еврокомиссия оценила решимость Зеленского в борьбе с олигархами

В Еврокомиссии поприветствовали принятие на Украине закона об олигархах

Европейская комиссия приветствует принятие в финальном чтении Верховной Радой Украины закона об олигархах. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Ана Пизонеро, передает «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По ее словам, это стало важным шагом на пути развития справедливой политической системы страны. Дипломат добавила, что Еврокомиссия ценит решимость украинского лидера Владимира Зеленского в борьбе против «влияния корыстных олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины».

Пизонеро отметила, что в организации рассчитывают на беспрекословное соблюдение закона украинскими властями. Кроме того, подчеркнула пресс-секретарь, Еврокомиссия ожидает дополнительных мер по борьбе с олигархами, в частности, закрытие институциональных пробелов в законе.

23 сентября Рада приняла во втором, последнем, чтении законопроект о «деолигархизации», инициированный Владимиром Зеленским. Согласно документу, олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Им запретят финансировать политические партии и владеть СМИ.

Позже депутат парламента от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что комитет Верховной Рады по обороне и национальной безопасности принял решение направить закон об олигархах, который приняли 23 сентября, на повторное рассмотрение, так как в ходе состоявшегося в парламенте голосования были приняты несколько противоречащих поправок.