На Украине оценили последствия пения матерных частушек в адрес России

Россия и Украина не могут жить в постоянной вражде и конфронтации, они обязаны быть братскими странами. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал один из богатейших украинцев, депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

По его мнению, для налаживания отношений между странами необходимо устранить те противоречия, которые накопились на протяжении последнего времени.

«Конечно, если политики на Украине будут продолжать петь матерные частушки в адрес России, а российские политики будут называть Украину "недоразумением" и "фейковым государством" — от этого доверия не добавится. Экономика должна стать связующим звеном, таким же, как вера, история, отталкиваясь от которого можно говорить и о возобновлении политического, подчеркну — равноправного — союза», — оценил Новинский возможность налаживания диалога между Москвой и Киевом.

При этом он считает, что для выстраивания нового формата отношений необходима встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Стратегия подсказывает: нельзя строить Украину как анти-Россию, возводя это в ранг национальной идеи. Однозначно лучше диалог, чем пикировка», — резюмировал Новинский.

18 октября Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным в любом формате. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Украина регулярно делает различные, зачастую противоречащие друг другу заявления по поводу возможных контактов на разных уровнях с Россией. «Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать», — отметил он и назвал подобные заявления фантазиями.