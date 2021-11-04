В Госдуме отреагировали на план Украины по обороне от России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на информацию о том, что у Украины существует план обороны от России в случае возникновения полномасштабного конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Как сказал Чепа, подобные заявления можно считать провокацией, которая накаляет обстановку в регионе. «Мы все чаще слышим бездумные заявления Зеленского и эти заявления, наверное, не звучали бы, если бы не было молчаливого нереагирования на это западных стран с одной стороны, и с другой стороны, молчаливой поддержки всех его действий», — прокомментировал политик и подчеркнул, что провокации могут привести к опасным последствиям. «Россия не может не реагировать на угрозы в свой адрес независимо от того, откуда они исходят», — констатировал Чепа.

Реакция депутата последовала после заявления внештатного советника главы офиса президента Украины, пресс-секретаря украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича. Он сказал, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы обороны от России на случай развязывания полномасштабного конфликта. По его словам, украинские военные готовы к любому развитию событий.

О перспективе войны Арестович говорит уже не в первый раз. В начале ноября он утверждал, что в случае конфликта российские военные не смогут победить. При этом Арестович подчеркнул, что это будет «страшная мясорубка» и Киеву «не будет весело». Он также добавил, что Россия в случае войны не сможет решить свои политические задачи, а только понесет огромные военные потери.

Со своей стороны доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с «Лентой.ру» отмечал, что в случае начала открытого военного противостояния с Россией украинская армия не станет оказывать серьезное сопротивление из-за недостаточного технического оснащения.