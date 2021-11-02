Доктор военных наук рассказал о действиях армии Украины в случае войны с Россией

В случае начала открытого военного противостояния с Россией украинская армия не станет оказывать серьезное сопротивление, считает доктор военных наук Константин Сивков. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что такие действия будут обусловлены недостаточным техническим оснащением военных.

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко оценил шансы России в возможной войне с республикой. «Я с 2014 года говорил, что, открыв агрессию против нас, Россия фактически подписала себе приговор. Она открыла ящик Пандоры. 140 миллионов не могут завоевать 40 миллионов. Войти можно, оккупировать территорию можно. Как вы выйдете из этой ситуации?» — заявил Смешко.

«Все зависит от России»

Сивков предположил, что действия Украины и ее готовность пойти на военный конфликт будет зависеть, прежде всего, от самой России и ее способности оперативно нарастить военные мощности у границ с соседним государством.

«Если противостояние и начнется, то, вероятнее всего, украинская сторона не станет оказывать активного сопротивления, — считает эксперт. — В принципе, она это уже продемонстрировала в ходе войны в ЛНР и ДНР. Дело в том, что большинство частей не обладают достаточным техническим оснащением. Кроме того, во многом ситуация будет зависеть и от позиции самой России. При наращивании наших группировок в масштабе, достаточном, чтобы нанести быстрое и решительное поражение, никто не пойдет с нами на конфликт. В принципе, именно это сейчас и происходит».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае развязывания полномасштабной войны против Украины Россия не сможет решить свои политические задачи, а только понесет огромные военные потери.