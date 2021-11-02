Бывший глава СБУ оценил шансы России в войне с Украиной

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко оценил шансы России в возможной войне с республикой. Запись его интервью «Апостроф TV» доступна на YouTube.

«Я с 2014 года говорил, что, открыв агрессию против нас, Россия фактически подписала себе приговор. Она открыла ящик Пандоры. 140 миллионов не могут завоевать 40 миллионов. Войти можно, оккупировать территорию можно. Как вы выйдете из этой ситуации?» — заявил Смешко.

Экс-глава СБУ напомнил, что «мощнейшая в мире» армия США недавно ушла из Афганистана, а Советский Союз до 1955 года не мог побороть Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в России) на Западной Украине.

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«Выиграть войну у нас невозможно. И там также это понимают, там не дураки», — считает Смешко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае развязывания полномасштабной войны против Украины Россия в случае войны не сможет решить свои политические задачи, а только понесет огромные военные потери.