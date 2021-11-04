На Украине выбрали нового вице-премьера по вопросам Крыма и Донбасса

Верховная Рада Украины 4 ноября выбрала новым вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий депутата от партии «Слуга народа» Ирину Верещук. За ее кандидатуру проголосовали 260 нардепов, сообщает портал «Гордон».

Верещук в ходе заседания ответила на вопрос о временных рамках «возвращения» Крыма и Донбасса под контроль Киева. «Не все зависит от украинской стороны. Но мы делаем все возможное, чтобы этот день наступил. Я не буду называть дату, но этот день и час настанет», — пообещала вице-премьер.

Накануне с этой должности был уволен Алексей Резников. Сегодня, 4 октября, он был назначен на пост министра обороны Украины вместо покинувшего это место Андрея Тарана.

По словам Верещук, занять пост премьер-министра ей предлагал лично президент Владимир Зеленский. Ранее она работала в должности главы подкомитета комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.