В Киеве предрекли «уничтожающий удар» по Украине в случае наступления в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин назвал условие для «уничтожающего удара» по Украине со стороны России. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает РИА Новости.

По его словам, если Киев попытается развязать войну на юго-востоке страны, то Москва, вероятно, не оставит это без внимания. Депутат считает, что попытка полномасштабного наступления в Донбассе вызовет ответный удар со стороны России. Помимо этого, парламентарий отметил, что Россия уже якобы дала понять западным странам, что в этой ситуации готова пойти до конца, если «ставки будут высоки».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о том, что в случае полномасштабной агрессии со стороны Киева ДНР будет рассматривать не только оборонные действия. По его словам, учитывая проблемы в украинском энергетическом секторе и нехватку топлива, власти Украины могут попытаться отвлечь внимание общественности при помощи обострения конфликта в Донбассе. Глава ДНР отметил, что давно наблюдает за Киевом и видит нелогичность и самоуничтожение, присущие нынешней Украине. «Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий», — объяснил он.

