Лавров опроверг проведение встречи по урегулированию в Донбассе в ноябре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг планы по проведению встречи по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате». Его слова приводит РИА Новости.

Материалы по теме «Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе? «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

О том, что такая встреча может состояться 11 ноября, сообщали в Германии и Франции, но Лавров отметил, что это невозможно из-за его графика. Кроме того, страны так и не отреагировали на предложения Москвы по итоговому документу встречи, из-за чего встреча также откладывается. Министр не раскрыл, о чем именно идет речь, отметив, что российская сторона предлагала внести изменения «по существу».

«На днях мы вновь получили совместное заявление министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено чуть ли не как безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно», — сообщил Лавров. Он добавил, что пока новые даты проведения переговоров не обсуждаются.

С предложением провести встречу в «нормандском формате» выступил глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан во время саммита «Большой двадцатки» (G20), но он не смог ответить на вопрос, к чему должны прийти ее участники. Ту же информацию ранее подтвердил источник РИА Новости в МИД Франции.