В Госдуме ответили на сомнения Германии по срокам запуска «Северного потока-2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал информацию относительно сомнений Германии в сроках запуска «Северного потока-2» (СП-2). Об этом он рассказал в беседе с RT.

«Сроки, которые были названы, — это максимальные сроки», — ответил он и подчеркнул, что сейчас наступает зима, а значит потребность в газе вырастет на фоне начала отопительного сезона. Ананских выразил надежду на то, что решение по заполнению газопровода и поставкам будет принято оперативно.

«Это будет выгодно в первую очередь жителям Германии и всей Европы», — констатировал он.

Ранее стало известно, что депутаты Бундестага Германии усомнились в запуске газопровода «Северный поток-2» до января 2022 года, они полагают, что к этому моменту сертификация еще не закончится. Кроме того, в министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что процесс сертификации «Северного потока-2» продолжается, дата окончания процедуры пока неизвестна.

Не исключено, что газопровод запустится только в мае 2022 года. Как сообщало агентство Bloomberg, федеральное сетевое агентство ФРГ должно вынести предварительное решение по сертификации до 8 января, затем оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссии. Ее вердикт не будет иметь обязательного характера, однако теоретически процесс может растянуться еще на два месяца, до 8 мая. И только после этого немецкий регулятор сможет выдать газопроводу лицензию.

С другой стороны, бюрократическую волокиту могут ускорить на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Цены на газ в Европе осенью резко выросли, в начале октября они приближались к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились и к 4 ноября находятся на уровне ниже 1000 долларов. За ускорение запуска «Северного потока-2» выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. По его словам, властям Германии необходимы «ценовой тормоз» и газовая стратегия, которая поможет ФРГ обеспечить поставки топлива. Зедер отметил, что одной из таких мер должен стать скорейший ввод в эксплуатацию газопровода. Это решение должно помочь остановить рост цен на газ, считает он.