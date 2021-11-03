В Германии ответили на вопрос о сроках запуска «Северного потока-2»

Процесс сертификации «Северного потока-2» продолжается, дата окончания процедуры пока неизвестна, сообщили в министерстве экономики и энергетики ФРГ, пишет «Интерфакс».

«Вам известно, что процесс сертификации идет в Федеральном сетевом агентстве, не могу назвать вам конкретной даты (завершения процесса — прим. «Ленты.ру»)», — ответила на вопрос о сроках запуска объекта представитель Минэкономики Германии Беате Барон. В настоящее время Федеральное сетевое агентство ФРГ рассматривает документы, поданные оператором газопровода 8 сентября.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что сертификация «Северного потока-2» может затянуться и завершиться 8 мая 2022 года. Это произойдет в том случае, если Еврокомиссия (ЕК) потратит на рассмотрение вопроса максимально возможное для таких процедур время — четыре месяца. ЕК получит предварительное заключение Федерального сетевого агентства ФРГ по сертификации и запуску «Северного потока-2» до 8 января.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. В начале ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил, что Копенгаген отказывается поддерживать проект российского газопровода, несмотря на энергетический кризис в Европе.