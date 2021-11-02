США пообещали Украине сократить риски от «Северного потока-2»

США намерены вместе с зарубежными союзниками добиваться укрепления энергетической безопасности Украины, а также сокращения рисков, которые исходят в адрес Киева от газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на климатическом саммите в Глазго, пишет ТАСС.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен приветствовал шаги Киева, сделанные против коррупции. «Госсекретарь Блинкен вновь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», — отметил он.

Ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что США и Германия готовы принять меры против России в том случае, если она будет использовать газопровод «Северный поток-2» как оружие против Европы и Украины. По мнению дипломата, проект газопровода уже стоит называть оружием. Волкер убежден: власти США и Германии должны принять меры против «Северного потока-2».