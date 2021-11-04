В Германии усомнились в запуске «Северного потока-2» до января 2022 года

Депутаты Бундестага Германии усомнились в запуске газопровода «Северный поток-2» до января 2022 года, они полагают, что к этому моменту сертификация еще не закончится, передают «Известия».

Так, трубопроводу еще предстоит проверка федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) и Еврокомиссии. Несмотря на то, что строительство завершено, сроки ввода в эксплуатацию зависят от европейских регуляторов.

Я не уверен, что Германия начнет получать газ через газопровод до конца этого года. На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт Клаус Эрнст глава энергетического комитета бундестага

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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте предположил, что сертификация «Северного потока-2» продлится как раз до января 2022 года, поэтому надежды запустить трубопровод до Нового года не сбудутся. Парламентарий указал, что последующая проверка Еврокомиссии еще более проблематична, поскольку у проекта множество политических противников.

Он предположил, что европейским потребителям, страдающим от высоких цен на газ, будет сложно с этим справиться. Нольте добавил, что одобрение трубопровода выросло в Европейском союзе именно на фоне взлетевшей стоимости топлива. Тем не менее, лица, принимающие решения, вряд ли изменят свои мнения.

Клаус Эрнст пояснил, что европейская энергетическая политика формируется различными группами интересов, поэтому единый подход невозможен. Он отметил, что многие политики не хотят признавать надежность России как поставщика энергии и опасаются попасть в зависимость, надеясь на закупку сжиженного газа из США, который многократно дороже.

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Ранее в министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что процесс сертификации «Северного потока-2» продолжается, дата окончания процедуры пока неизвестна.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что сертификация «Северного потока-2» может затянуться и завершиться 8 мая 2022 года. Это произойдет в том случае, если Еврокомиссия (ЕК) потратит на рассмотрение вопроса максимально возможное для таких процедур время — четыре месяца.

Ответственное за сертификацию агентство не спешит

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWi) заявило, что сертификация «Северного потока-2» не будет представлять опасности для газоснабжения Европы, но ответственное федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) не спешит выдавать разрешение на введение в эксплуатацию.

Мы пришли к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и ЕС. Однако на этом исследования не заканчиваются. Соответствие проекта требованию о разделении оператора транспортной сети и поставщика газа в настоящий момент изучается BNetzA Сюзанна Унград представитель пресс-службы Федерального министерства экономики и энергетики Германии

Представитель ведомства Сюзанна Унград напомнила, что BNetzA продолжит процесс сертификации и изучит необходимые нормативные условия, а также будет вправе наложить штраф, если эксплуатация газопровода начнется раньше, чем будет получено разрешение.

В пресс-службе Nord Stream 2 AG отказались комментировать юридические и регуляторные процедуры, однако подчеркнули, что делают все возможное для обеспечения соответствия нормативным требованиям, в частности закону об энергетическом хозяйстве Германии.

Наша цель — предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее Nord Stream 2 AG оператор «Северного потока-2»

Ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNetzA) сообщили, что Польская нефтегазовая компания PGNiG, получившая право на участие в сертификации газопровода «Северный поток-2», не сможет наложить вето на итоговое решение. Таким образом, немецкие власти лишили возможности PGNiG, считающийся в последние годы врагом российской компании, серьезно навредить газопроводу. В польском нефтегазовом концерне не скрывают, что постараются не допустить, чтобы «Газпром» упрочил свое привилегированное положение на европейском газовом рынке.

Реакция в России

В России, в свою очередь, полагают, что европейским потребителям выгоден скорейший ввод газопровода в эксплуатацию. Замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов подчеркнул, что решение о сертификации не должно затягиваться надолго.

Настрой российской стороны — чем раньше, тем лучше, ведь это коммерчески важный проект. Российские компании, в частности «Газпром», все свои обязательства по нему выполнили. Теперь слово за Германией. Учитывая высокую степень заинтересованности ФРГ в проекте, который отвечает вопросам энергетической безопасности, соображения о скорейшем запуске должны возобладать Константин Долгов замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике

По словам сенатора, «Северному потоку-2» в основном препятствуют не в Германии, а в Польше и Прибалтике, и эта «политизированная возня» вступает в конфликт интересов серьезных игроков. Он подчеркнул, что затягивание сертификации лишь нанесет ущерб граждан, что доказывает сложившаяся на европейском газовом рынке ситуация.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный указал, что газовая директива Евросоюза не должна помешать запуску проекта, поскольку 50 процентов могут быть заполнены уже сейчас, не дожидаясь решения регулятора.

В рамках сертификации предусмотрены процедуры, которые прописаны в регламенте ЕС и ФРГ. Процесс идет. Его можно ускорить, а можно не ускорять. В ближайшее время все решится. Процесс сертификации будет закончен Павел Завальный председатель комитета Госдумы по энергетике

А тем временем отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в Европе достиг максимума с начала отопительного сезона. Это произошло в том числе за счет изъятий «Газпрома».

Запасы в европейских ПХГ пополнились только на 39 миллионов кубометров 2 ноября, в то время как отбор составил более 321 миллиона. Последний раз такие показатели наблюдались в апреле 2021 года. Наполненность хранилищ сократилась до 76,43 процента и в настоящее время составляет около 81,75 миллиарда кубических метров газа.