Экономика
 
Последние новости
Данные миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в сеть
Автомобилистов предупредили об обмане с недоливом топлива на АЗС
Москвичи назвали комфортную сумму для жизни в нерабочую неделю 
На складе елочных игрушек в Коломне произошел пожар 
Маэстро Понасенков сравнил сериалы с наркотиками
Диетолог назвала дешевый продукт для снижения холестерина
В Роспотребнадзоре оценили заразность пациента с отрицательным тестом
Россиянам пообещали аномально теплую погоду в ряде регионов
В России призвали «сдавать» антипрививочников следователям
Новости партнеров
Прослушать новость

В Германии усомнились в запуске «Северного потока-2» до января 2022 года

Депутаты бундестага: сертификация «Северного потока-2» не закончится до января 2022 года
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @NSP2_Rossiya

Депутаты Бундестага Германии усомнились в запуске газопровода «Северный поток-2» до января 2022 года, они полагают, что к этому моменту сертификация еще не закончится, передают «Известия».

Так, трубопроводу еще предстоит проверка федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) и Еврокомиссии. Несмотря на то, что строительство завершено, сроки ввода в эксплуатацию зависят от европейских регуляторов.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте предположил, что сертификация «Северного потока-2» продлится как раз до января 2022 года, поэтому надежды запустить трубопровод до Нового года не сбудутся. Парламентарий указал, что последующая проверка Еврокомиссии еще более проблематична, поскольку у проекта множество политических противников.

Он предположил, что европейским потребителям, страдающим от высоких цен на газ, будет сложно с этим справиться. Нольте добавил, что одобрение трубопровода выросло в Европейском союзе именно на фоне взлетевшей стоимости топлива. Тем не менее, лица, принимающие решения, вряд ли изменят свои мнения.

Клаус Эрнст пояснил, что европейская энергетическая политика формируется различными группами интересов, поэтому единый подход невозможен. Он отметил, что многие политики не хотят признавать надежность России как поставщика энергии и опасаются попасть в зависимость, надеясь на закупку сжиженного газа из США, который многократно дороже.

Ранее в министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что процесс сертификации «Северного потока-2» продолжается, дата окончания процедуры пока неизвестна.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что сертификация «Северного потока-2» может затянуться и завершиться 8 мая 2022 года. Это произойдет в том случае, если Еврокомиссия (ЕК) потратит на рассмотрение вопроса максимально возможное для таких процедур время — четыре месяца.

Ответственное за сертификацию агентство не спешит

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWi) заявило, что сертификация «Северного потока-2» не будет представлять опасности для газоснабжения Европы, но ответственное федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) не спешит выдавать разрешение на введение в эксплуатацию.

Представитель ведомства Сюзанна Унград напомнила, что BNetzA продолжит процесс сертификации и изучит необходимые нормативные условия, а также будет вправе наложить штраф, если эксплуатация газопровода начнется раньше, чем будет получено разрешение.

В пресс-службе Nord Stream 2 AG отказались комментировать юридические и регуляторные процедуры, однако подчеркнули, что делают все возможное для обеспечения соответствия нормативным требованиям, в частности закону об энергетическом хозяйстве Германии.

Ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNetzA) сообщили, что Польская нефтегазовая компания PGNiG, получившая право на участие в сертификации газопровода «Северный поток-2», не сможет наложить вето на итоговое решение. Таким образом, немецкие власти лишили возможности PGNiG, считающийся в последние годы врагом российской компании, серьезно навредить газопроводу. В польском нефтегазовом концерне не скрывают, что постараются не допустить, чтобы «Газпром» упрочил свое привилегированное положение на европейском газовом рынке.

Реакция в России

В России, в свою очередь, полагают, что европейским потребителям выгоден скорейший ввод газопровода в эксплуатацию. Замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов подчеркнул, что решение о сертификации не должно затягиваться надолго.

По словам сенатора, «Северному потоку-2» в основном препятствуют не в Германии, а в Польше и Прибалтике, и эта «политизированная возня» вступает в конфликт интересов серьезных игроков. Он подчеркнул, что затягивание сертификации лишь нанесет ущерб граждан, что доказывает сложившаяся на европейском газовом рынке ситуация.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный указал, что газовая директива Евросоюза не должна помешать запуску проекта, поскольку 50 процентов могут быть заполнены уже сейчас, не дожидаясь решения регулятора.

А тем временем отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в Европе достиг максимума с начала отопительного сезона. Это произошло в том числе за счет изъятий «Газпрома».

Запасы в европейских ПХГ пополнились только на 39 миллионов кубометров 2 ноября, в то время как отбор составил более 321 миллиона. Последний раз такие показатели наблюдались в апреле 2021 года. Наполненность хранилищ сократилась до 76,43 процента и в настоящее время составляет около 81,75 миллиарда кубических метров газа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Экономист объяснил задержку в эксплуатации «Северного потока-2»
В Германии ответили на вопрос о сроках запуска «Северного потока-2»
В Польше рассказали о доказательствах ненужности «Северного потока-2» России
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
15:06 2 ноября

Цена на газ в Европе подскочила после решения «Газпрома»

14:17 2 ноября

Акции Tesla рухнули

13:48 2 ноября

Цены на пшеницу установили девятилетний рекорд

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
13:36 2 ноября

В России арестовали экс-владельца подрядчика мегапроекта

13:26 2 ноября

Европейская страна рассказала о запасах газа на полтора месяца

13:21 2 ноября

Предсказан рост цен на продукты в России

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
13:07 2 ноября

Цены на сахар побили рекорд из-за спирта

12:52 2 ноября

В России предложили полностью отказаться от мигрантов

12:19 2 ноября

«Ночной кошмар» Илона Маска приготовился ударить по Tesla

Россия
Очевидец расcказал о крушении самолета Ан-12 в Иркутской области
Похороны Сталина«Они боятся его даже мертвого»
60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили. Кому это было нужно?
Губернатор Иркутской области подтвердил гибель всех людей на борту Ан-12
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября.
Деньги бизнесменам, выплаты блокадникам, полеты в Таиланд и другие страны
В ГД предложили разрешить прививаться иностранными вакцинами при одном условии
«Дом будто ножом срезало»
60 лет назад СССР взорвал «Царь-бомбу» — самую мощную в истории. Что помнят о взрыве очевидцы?
ВТБ, Мосметро, Google, Mastercard и Samsung протестировали виртуальную «Тройку»
Все материалы
Мир
Кандидатуру выпускницы МГУ рассмотрят на пост в Минфине США
Свой — чужой.
Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
Новая вспышка заболеваемости COVID-19 произошла в Китае
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане с подлодками
ИГ взяло ответственность за теракт против «Талибана» в Кабуле
Кто теперь угнетен?
США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
«Было очень страшно»
30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
Все материалы
Экономика
«Уралмашзавод» отстранил работников без прививок
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Американская компания отказалась от добычи газа в Черном море
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Сбер закрыл крупную сделку с «Михайловским ГБЖ» по зеленой металлургии
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Все материалы
Силовые структуры
МВД подтвердило задержание сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Россиянка расчленила сожителя и попыталась спрятать его в холодильнике
Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Арестованного за госизмену Сафронова поместили в карцер из-за телеантенны
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Тренер «Спартака» рассказал о причинах проблем команды
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Нурмагомедов назвал наиболее порадовавшую его победу на турнире UFC 267
Шанс «Зенита», боль «Спартака».
«Зенит» едет в Италию, «Спартак» — в Англию, а «Локомотив» — в Турцию
Бывший игрок КХЛ умер в возрасте 24 лет после потери сознания
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Махачев ответил оценившему его победу на турнире UFC Макгрегору
Все материалы
Культура
Кинокомикс «Вечные» стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Новый директор МХАТ Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Жена Алека Болдуина пожаловалась на преследования
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 27 лет работы
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников дал россиянам советы по вакцинации от коронавируса
Малышева предупредила об опасности ночного голода
Партнерский материал
Звезды возвращаются.
Новый сезон музыкального проекта «Суперстар!» на НТВ
Бывший участник КВН оценил современный юмор
«Мы просто зомби»
Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
Интерпол задержал в России известного хакера
«Будущее уже наступило»
Как умные дома и умные города изменят жизнь миллиардов людей по всему миру?
Все материалы
Ценности
Женщина потратила три миллиона рублей ради внешности Барби
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Кейт Миддлтон вышла на публику в платье за сотни тысяч рублей и старых туфлях
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Пресс Дженнифер Лопес удивил фанатов
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность стала трендом и причем тут феминизм?
Блогерша показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила фанатов
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Haval выводит на рынок стильный кроссовер Monster
Volkswagen ID.3 — Golf XXI века?
Немецкий электрохэтч, который стоит как Tesla и не врет о запасе хода
Из-за тумана московские дорожные камеры «не замечают» нарушений ПДД
Что общего у ноутбука со спорткаром?
Объясняем на примере Porsche Design Acer Book RS и автомобилей Porsche
Представлен греческий гиперкар Chaos с разгоном до «сотни» за 1,55 секунды
Каким бывал Range Rover: самые экзотические версии
Электрокар, пикап, кабриолет, броневик, лимузин и рестомод
У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок
Все материалы
Среда обитания
Названы регионы России с самыми доступными частными домами
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни в съемной квартире в Москве
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Прохор Шаляпин отказался вернуть квартиры родителям покойной жены
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Раскрыто влияние климатических проектов на экономику России
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
Город-герой Керчь.
Как Керченско-Эльтигенская операция помогла освободить Крым во время Великой Отечественной войны?
Город-герой Керчь.
Как проходили военные действия Керченско-Феодосийской десантной операции в Крыму?
Селение Тиб. Башни Боциевых. Средние века. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Справа — семейное святилище. «Это место силы нашего рода»
Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
«Мурман — земля необитаемая»
Как влияет на здоровье климат Крайнего Севера и как с ним справляются местные жители?
Город-герой Севастополь.
Как советским войскам удалось отстоять город во время Великой Отечественной войны?
Все материалы