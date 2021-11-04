Европа забрала из подземных хранилищ максимальное количество газа

GIE: Отбор газа из хранилищ в Европе достиг максимума с начала отопительного сезона

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в Европе достиг максимума с начала отопительного сезона, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает ТАСС.

Это произошло в том числе за счет изъятий «Газпрома», так, после длительного периода закачки российская компания забрала из одного из крупнейших хранилищ Haidach в Австрии почти восемь миллионов кубометров, из Jemgum в Германии – около 3,4 кубометра, а также более миллиона кубометров из Rehden. В Katharina не производится ни отбор, ни закачка. Bergermeer в Нидерландах заполняется топливом, но объемы снизились более чем вдвое.

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Отмечается, что запасы в европейских ПХГ пополнились только на 39 миллионов кубометров 2 ноября, в то время как отбор составил более 321 миллиона. Последний раз такие показатели наблюдались в апреле 2021 года.

Наполненность хранилищ сократилась до 76,43 процента и в настоящее время составляет около 81,75 миллиарда кубических метров газа.

Ранее глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что «Газпром» не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ в Европе. Недостатком ситуации является то, что высокая стоимость ведет к деградации спроса.

