Власти рассмотрят целесообразность повышения продаж топлива на бирже

Российские власти изучают целесообразность повышения норматива продаж топлива на бирже на один процент и пока продолжают мониторинг ситуации, говорится в пресс-релизе кабмина. Об этом сообщает РИА Новости.

«В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на один процент для каждого из их типов», — говорится в сообщении.

Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще в августе давали рекомендацию по временному увеличению на третий квартал продажи бензина и дизельного топлива через биржу на один процентный пункт, до 12 процентов и 8,5 процента от объема их производства соответственно, однако эти изменения так и не были внесены в совместный приказ. На данный момент нормативы продаж на бирже составляют 11 процентов от объема произведенного бензина и 7,5 процента — дизтоплива.

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по топливному рынку с участием министра экономического развития Максима Решетникова, главы ФАС Максима Шаскольского, представителями Минэнерго, Минфина, нефтяных компаний — производителей топлива, а также профильных топливных объединений рынка.

Ранее экономист Алексей Коренев объяснил, что задержка ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» происходит из-за того, что европейцы расслабились после слов президента России Владимира Путина о том, что страна согласна обеспечить дополнительные поставки газа.