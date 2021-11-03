Цены на дизель в России побили рекорд

Стоимость летнего и зимнего дизельного топлива в России побила рекорд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.

Цена за летнее топливо поднялась на 0,38 процента и достигла 52,67 тысячи рублей за тонну. Стоимость зимнего дизеля выросла на 0,8 процента и составила 59,44 тысячи рублей за тонну. Межсезонное топливо поднялось в цене на 0,49 процента, до 53,89 тысячи рублей. Авиакеросин тоже подорожал на 0,71 процента и достиг максимума в 58,25 тысячи рублей. Стоимость бензина Аи-92 составила 53,78 тысячи рублей (плюс 0,44 процента), Аи-95 — 55,23 тысячи рублей (плюс 1,03 процента). Мазут подешевел 0,25 процента — его цена опустилась до 26,52 тысячи рублей.

Стоимость летнего дизеля уже обновляла рекорд накануне, 2 ноября. Тогда максимум составил 52,48 тысячи рублей за тонну. Ранее в октябре в Минэнерго объяснили рост оптовых цен на межсезонное топливо рекордными холодами. В ведомстве отметили, что водители раньше переходят на зимние виды дизеля, из-за чего нефтебазы стали резко наращивать закупки. Сказывается и общая тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что стоимость бензина растет в пределах инфляции. Он подчеркнул, что если бы цены на нефтепродукты увеличивались в соответствии с динамикой цен на нефть, то бензин для потребителей был бы еще дороже. По словам Новака, цены удается сдерживать благодаря демпферному механизму, по которому государство компенсирует производителям часть разницы, если экспортные цены на топливо выше условных внутренних.