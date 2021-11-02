Цена на летнее дизельное топливо достигла рекорда

Цена на летнее дизельное топливо во время торгов достигла 52,48 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость летнего дизеля выросла на 0,2 процента и обновила рекордное значение. Предыдущей максимум, установленный 26 октября, составлял 52,42 тысячи рублей за тонну. Цена на межсезонное топливо тоже увеличилась на 0,1 процента до 53,64 тысячи рублей за тонну, а зимнего дизеля — на 0,07 процента до 58,98 тысячи рублей за тонну. Эти тоже показатели близки к рекордным значениям. Стоимость мазута выросла в цене на 0,5 процента до 26,59 тысячи рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 0,5 процента до 53,55 тысячи рублей за тонну, а бензин Аи-95 — на 0,5 процента до 54,66 тысячи рублей за тонну.

Ранее в октябре Минэкономразвития спрогнозировал резкий рост цен к концу года на непродовольственные товары, в том числе на бензин. Инфляция в этом категории должна составить 7,2 процента к декабрю 2021 года. Помимо бензина, подорожают стройматериалы, табачные изделия и ткани.

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что стоимость бензина увеличивается в пределах инфляции. Он отметил, что если бы цены на нефтепродукты росли в соответствии с ростом цен нефть, то бензин для потребителей был бы еще дороже. Новак подчеркнул, что цены удается сдерживать благодаря демпферному механизму, по которому государство компенсирует производителям часть разницы, если экспортные цены на топливо выше условных внутренних.