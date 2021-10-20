Рекордный рост цен на дизель в России объяснили холодами

Причиной роста оптовых цен на межсезонное дизельное топливо до рекордной отметки стал слишком ранний переход на зимние виды топлива, из-за чего нефтебазы стали резко наращивать закупки. Таким образом тенденцию роста стоимости дизеля объяснили в Минэнерго, сообщает ТАСС.

Представитель ведомства напомнил, что на большей части территории России этой осенью холоднее, чем год назад. В сентябре температура в среднем была на 2,8 градуса Цельсия ниже, в первой половине октября тенденция сохранилась. Кроме того, свое влияние оказала и общая тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты.

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Накануне в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТБ) оптовая цена межсезонного дизельного топлива по территориальному европейскому индексу выросла до 52 560 рублей за тонну. Зимний дизель поднялся в цене до 55 555 рублей за тонну, а летний — до 51 434 рублей.

Вместе с тем в Минэнерго указали, что производители также повышают производство и поставки на внутренний рынок, что обеспечит «бесшовный переход на зимние сорта». С начала октября на бирже продают 34,7 тысячи тонн зимних сортов дизельного топлива. Это на 43 процента больше, чем в 2020 году на этот период, и на 84 процента больше, чем в 2019-м.

Между тем, как пишет «Коммерсантъ», президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в письме в адрес вице-премьера Александра Новака указал, что производство не успевает за спросом из-за некоторых налоговых обязательств. Такие меры грозят изъятиями у отрасли миллиардов рублей, и это без учета штрафных санкций, поскольку речь идет о доначислении за три года. По его мнению, налоговые органы должны пересмотреть свой подход, потому что в ряде регионов независимые АЗС уже терпят убытки из-за роста цен.