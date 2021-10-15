Россиянам рассказали о снижении цен на бензин

Цены на топливо в России, в том числе на бензин, начали снижаться в сентябре. Об этом в ходе выступления на сессии Российской энергетической недели сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, его слова приводит ТАСС.

«Если говорить о ценах на нефтепродукты, то в сентябре мы видели некоторое снижение цен на АЗС. Был незначительный рост оптовых цен в летние месяцы, но сейчас мы видим, что оптовые цены на нефтепродукты тоже начали снижаться», — рассказал Дюков. Он также отметил, что причинами перегрева рынка нефти стали восстановление мировой экономики и увеличение спроса. Глава «Газпром нефти» предсказал, что нефтяной рынок стабилизируется в конце 2021 или начале 2022 года.

В середине октября вице-премьер России Александр Новак заявил об эффективности демпферного механизма на топливном рынке. По его словам, цены на нефтепродукты на автозаправочных станциях растут в пределах инфляции, несмотря на подорожание нефти. Вице-премьер отметил, что без использования механизма бензин стоил бы на 10 рублей дороже.

В конце сентября цены на бензин марки АИ-95 побили исторический рекорд, достигнув отметки в 60,5 тысяч рублей за тонну. В Минэнерго заявили, что колебания цен связаны с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и с переходом рынка с летних видов топлива на зимние.