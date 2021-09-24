Цены на бензин в России побили исторический рекорд

Бензин марки АИ-95 достиг отметки в 60,5 тысяч рублей за тонну по европейскому территориальному индексу, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Стоимость побила третий исторический рекорд подряд. 22 сентября цена достигала 60,18 тысячи рублей, 23 сентября бензин дорожал до 60,3 тысячи рублей, 24 сентября рост составил 0,32 процента.
В Минэнерго России объяснили колебания биржевых цен ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а также переходом рынка с летних видов топлива на зимние. В ведомстве утверждают, что по указанным причинам спрос растет, но риска дефицита не видят.
«Для сохранения стабильной ситуации Минэнерго России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ведется ежедневный мониторинг топливного рынка, проводится топливный штаб, до компаний доводятся рекомендации по стабильным поставкам на рынок и их увеличению в ближайшее время», — объяснили в министерстве 22 сентября.