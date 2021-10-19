Цена на дизель в России установила рекорд

В рамках торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТБ) оптовая цена межсезонного дизельного топлива по территориальному европейскому индексу выросла до 52 560 рублей за тонну, что стало историческим рекордом, свидетельствует сайт площадки.

Другие виды дизеля также выросли в цене. Зимний поднялся до 55 555 рублей за тонну, а летний — до 51 434 рублей. Такая тенденция является многолетней нормой с наступлением холодов.

В бюллетене СПбМТБ независимый эксперт Виктор Костюков отметил, что в текущем году скорость наполнения зимними классами топлива на 40 процентов выше, чем за тот же период 2020 года — 417 тысяч тонн против 294 тысяч. Летних и межсезонных сортов также продается больше, чем годом ранее, но только на 18-20 процентов.

Существенное влияние на цены оказывает тот фактор, что половина производимого в стране дизельного топлива идет на экспорт, а внутренние цены колеблются в зависимости от вывозных. Так как в Европе также растет спрос на дизель, увеличение биржевых цен внутри страны было неизбежно, несмотря на демпфер и деятельность антимонопольщиков.

Цены на бензин по итогам торгов продемонстрировали снижение. На прошлой неделе глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал, что стоимость такого топлива падает с сентября.

