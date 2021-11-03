Экономист объяснил задержку в эксплуатации «Северного потока-2»

Задержка ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» происходит из-за того, что европейцы расслабились после слов президента России Владимира Путина о том, что страна согласна обеспечить дополнительные поставки газа, объяснил экономист Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что Европе придется изменить свое решение в случае, если объемы дополнительных поставок окажутся незначительными, и ускорить процесс запуска.

По данным Bloomberg, процесс получения разрешения со стороны Германии на использование газопровода «Северный поток-2» грозит затянуться до начала мая 2022 года.

В Европе слушают Грету Тунберг

По словам Коренева, европейцы расслабились после слов Путина и снова начали возлагать слишком большие надежды на зеленую энергетику, которая их уже подвела.

«Сначала, как мы помним, в Европе была массовая паника, но сейчас ситуация наладилась: Россия обещала увеличить поставки сверх оговоренных ранее объемов, после того как наполнит собственные хранилища к 8 ноября. Это спровоцировало резкое падение цен до приемлемых значений, в результате чего европейцы снова затянули свою любимую старую песню о зеленых технологиях. Но, боюсь, им придется об этом забыть в случае, если мы увеличим поставки небольшими объемами, тогда цены снова начнут расти», — считает экономист.

Европа, как отметил Коренев, более склонна слушать шведскую экоактивистку Грету Тунберг, чем голос разума, что может быть чревато повторением еще и так не закончившегося энергетического кризиса.

«Все происходящее выгодно только для политиков, лоббирующих интересы зеленой энергетики, которая не доросла до того уровня, когда на нее можно было бы всерьез полагаться. Пока задумались только французы, развивающие собственную энергодобычу, и турки, попросившие построить две новых атомных электростанции», — заметил Коренев.

Задержку во вводе в эксплуатацию «Северного потока-2», по словам Коренева, вполне можно объяснить и с точки зрения логики: это очень сложная с точки зрения технологии конструкция, работа которой должна быть тщательно отлажена и проверена. Но все же, если подходить к сертификации трубопровода чрезвычайно дотошно, «придираясь к каждой запятой», процесс может затянуться на долгие годы, считает экономист.

«Возникает вопрос: зачем мы согласились на доппоставки, если в итоге сталкиваемся с такой реакцией? На самом деле все очень просто. Для России это деньги. Мы ведь газ не дарим, а продаем, причем по очень хорошей цене. Кроме того, это и политический момент: нашу страну постоянно обвиняют в том, что мы оказываем давление, диктуем условия, но здесь появляется возможность показать, что Россия готова идти навстречу замерзающей Европе. И это станет хорошим козырем, когда нас в очередной раз начнут обвинять», — заключил Коренев.

Ранее в ноябре премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2». По его словам, властям Германии необходимы «ценовой тормоз» и газовая стратегия, которая поможет ФРГ обеспечить поставки топлива.