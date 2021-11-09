В ДНР заявили о нежелании США воевать за Украину

США не будут открыто вмешиваться в ситуацию в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский, пишет РИА Новости.

Он рассказал о нежелании Соединенных Штатов открыто участвовать в возможном российско-украинском противостоянии и подчеркнул, что подобный сценарий не является популярным в американской внешней политике. «Провоцировать и подталкивать Украину к активным военным шагам, символическими действиями и обещаниями — это одно, но воевать за Украину никто не будет», — отметил Бердичевский.

При этом депутат подчеркнул, что в случае боевых действий военные корабли США в Черном море смогут служить неким сдерживающим фактором для российского флота. «По такой же причине американские корабли заходят в Южно-Китайское море для сдерживания Китая в случае обострения с Тайванем», — добавил он.

Ранее Министерство обороны России уличило Соединенные Штаты в попытке «осваивать» Украину в рамках подготовки к возможному обострению с ее стороны в Донбассе. По данным ведомства, на это указывают действия американских военных в Черном море.