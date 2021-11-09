Россия уличила США в подготовке к обострению в Донбассе

Россия уличила США в подготовке к эскалации на востоке Украины. В Министерстве обороны (МО) России заявили, что действия американских военных в Черном море — это попытка «осваивать» Украину в рамках подготовки к возможному обострению с ее стороны в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

«С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — приводит агентство заявление ведомства.

Военные также подчеркнули, что действия США являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, а черноморский флот РФ занимается контролем передвижений их кораблей.

В Черном море сейчас находятся два корабля ВМС США — командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. Ранее Шестой флот США объявил, что корабли направились в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу 7 ноября сообщал, что военные отслеживают в Черном море действия американских кораблей, чтобы избежать любых провокаций.