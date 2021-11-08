Румыния обсудит с США увеличение американского присутствия

Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия в стране по линии НАТО. Об этом заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску, пишет РИА Новости.

Перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном Ауреску отметил, что планируется обсудить, как углубить политическое сотрудничество двух стран и взаимодействие в области безопасности. Также глава МИД отметил, что необходимо подчеркнуть важность тесной координации для переговоров о новой стратегической концепции НАТО для дальнейшего консолидирования «сдерживающих и оборонных позиций по всему восточному флангу, особенно в Черном море».

В январе командование Военно-воздушных сил (ВВС) США в Европе и Африке перебросило на авиабазу в румынском Кымпия-Турзий отряд разведывательных ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и около 90 военных. Они будут проводить сбор информации, наблюдение и разведку в поддержку операций НАТО. Отмечается, что американские беспилотники будут находиться на базе в Румынии длительное время.