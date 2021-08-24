Россия выступила против присутствия американских войск в Центральной Азии

Россия не желает и выступает против присутствия американских военных сил на территории государств Центральной Азии. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

По словам министра иностранных дел, Вашингтон хотел разместить войска в граничащих с Афганистаном центральноазиатских странах, чтобы контролировать соблюдение достигнутых договоренностей. Он считает, что это позволило бы США при необходимости наносить оттуда удары по афганской территории, «если Афганистан будет себя плохо вести».

Лавров заявил, что размещение военнослужащих, инфраструктуры и вооружений США на территории государств Центральной Азии сделает из этих стран мишень. Он пояснил, что американская администрация «прямо продекларировала цель держать под прицелом Афганистан и при необходимости бомбить его».

Дипломат подчеркнул, что у стран ОДКБ есть общее пространство безопасности и определенные обязательства. «Организация договора коллективной безопасности предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории», — заключил глава МИД.

Ранее Лавров ответил на слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Афганистан якобы «достался» России и Китаю. «Печально, если такие люди вырабатывают линию ЕС», — заявил российский министр. Он подчеркнул, что подобные слова представителя ЕС демонстрируют незаинтересованность Брюсселя в делах простых афганцев.