Американский офицер назвал способ борьбы с Россией в Черном море

Офицер США Харрингтон: обход Конвенции Монтре поможет в борьбе с Россией в Черном море

Регулярные военные учения в обход Конвенции Монтре помогут лишить Россию лидерства в Черном море. Такой способ борьбы назвал офицер ВМС США Брайан Харрингтон, его слова приводит The Hill.

Конвенция Монтре предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время, которые обязаны соблюдать нечерноморские страны. Харрингтон призвал государства объединиться для обхода этого правила.

Военный отметил, что ракеты «Бастион» и «Калибр» обеспечивают Россию огромной мощью. Кроме того, он вспомнил об истребителях, которые препятствуют активности НАТО в Черноморском регионе.

«Сопровождение военных кораблей США и НАТО в Черном море российскими военными судами и ударной авиацией стало общепризнанной нормой», — поделился мнением Харрингтон.

В качестве решения проблемы он предложил проводить учения и военные маневры, во время которых будет применяться высокотехнологическое оружие. Также офицер предложил укрепить позиции союзников НАТО с помощью крылатых ракет.

По его мнению, только эти шаги смогут «сохранить свободу международных вод Черного моря».

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Марк Милли заявил, что странам-участницам НАТО необходимо поддерживать диалог с Россией и Китаем, так как они стали новыми мировыми центрами силы.