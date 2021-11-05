Дружбу России и Китая назвали стратегическим кошмаром США

Россия и Китай ввергли США в ужас, так как объединение сил двух могущественных противников приведет к ослаблению позиций Вашингтона на глобальном уровне. Такое мнение выразил обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори.

Эксперт назвал сближение Москвы и Пекина против США настоящим стратегическим кошмаром для Вашингтона и предложил способ решить данную проблему. Он уверен, что США могут начать предметный диалог с Россией, что вызовет недовольство Китая и породит недоверие между союзниками.

Аналитик подчеркнул, что Россия главной угрозой видит расширение НАТО на восток, так как это ослабляет ее стратегические позиции. «Это означает, что даже маленький, можно сказать, символический вклад в безопасность этой страны со стороны США может оказать непропорционально большое влияние на поведение России и поменяет ее позицию в отношении Китая в нашу пользу», — заявил Мэллори.

Колумнист также выдвинул идеи об ослаблении закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и предложил вернуть Россию в клуб «Большой семерки» (G7), а также инициировать диалог в военной сфере. Он заключил, что в случае успеха Вашингтон сможет направить все свои ресурсы на сдерживание «угрожающего Америке» Пекина.

Ранее в Пентагоне заявили, что странам-участницам НАТО необходимо поддерживать диалог с Россией и Китаем. По словам Марка Милли, Россия, США и Китай стали новыми мировыми центрами силы. В этом разрезе, отметил представитель Пентагона, весь мир становится триполярным и менее стабильным, чем это было 40-50 лет назад. При этом генерал заявил, что международному сообществу меньше всего нужна война великих держав.