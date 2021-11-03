В Пентагоне заявили о необходимости поддерживать диалог с Россией и Китаем

Странам-участницам НАТО необходимо поддерживать диалог с Россией и Китаем. Об этом сообщил глава объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Марк Милли на форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо). Запись его выступления опубликовал телеканал NBC News.

По словам Милли, Россия, США и Китай стали новыми мировыми центрами силы. В этом разрезе, отметил представитель Пентагона, весь мир становится триполярным и менее стабильным, чем это было 40-50 лет назад. При этом генерал заявил, что международному сообществу меньше всего нужна война великих держав.

«Я думаю, что мы на данном этапе находимся в периоде мира между великими державами. И мы хотим сохранить это», — добавил Марк Милли. Согласно мнению главы ОКНШ, диалог необходимо вести «не только с союзниками, партнерами и друзьями, но также абсолютно точно надо говорить с противниками и врагами».

В том же выступлении генерал признал, что в США наблюдают активные передвижения российских войск у границ с Украиной. Однако в Вашингтоне не считают такие действия со стороны России агрессивными. По словам Милли, «слишком рано говорить наверняка» о том, что это может значить.