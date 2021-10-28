Американский военачальник призвал Вашингтон расширять диалог с Москвой

Вашингтону необходимо расширять военное сотрудничество с Москвой. С таким призывом выступил зампредседателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в разговоре с ТАСС.

«Считаю, что в плане переговоров по стратегической стабильности мы [США и Россия] добиваемся прогресса. Когда ведутся переговоры, а мы с Россией сейчас ведем переговоры, я чувствую себя намного счастливее», — заявил американский военачальник.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты заинтересовались возможным использованием российских военных баз в Средней Азии. По информации WSJ, такую возможность обсуждали глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на очной встрече в Финляндии 22 сентября.