Экс-консультант ЦРУ оценил вероятность нападения афганских боевиков ИГ на США

Экс-консультант ЦРУ Уильямс: у боевиков ИГ в Афганистане нет ресурсов для атак на США

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена на территории России) в Афганистане не обладают достаточными ресурсами и логистическим потенциалом для глобальной вербовки террористов-одиночек и переброски своих террористических ячеек за рубеж. Так вероятность нападения террористов на США оценил Брайан Глин Уильямс, профессор истории ислама в Массачусетском университете в Дартмуте и бывший консультант ЦРУ.

В комментарии «Ленте.ру» он отметил, что ответвление террористической организации в Афганистане «ИГ-Хорасан» действительно окрепло после падения прежнего афганского правительства и прихода к власти «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России). Сотни боевиков ИГ были выпущены талибами из тюрем, а американские авианалеты на их позиции в отдаленных горных районах практически сошли на нет. «Их террористические ячейки теперь могут действовать более свободно, зная, что вездесущие беспилотники ЦРУ Reaper и Predator, которые охотились за ними в течение многих лет, больше не действуют на афганском театре военных действий», — сказал Уильямс.

Экс-консультант ЦРУ подчеркнул, что своими главными врагами «ИГ-Хорасан» считает талибов, которые, на их взгляд, предали идеи джихада и преследуют лишь свои внутриполитические цели. Именно поэтому боевики «Исламского государства» сейчас бросили все силы на атаки на талибов и подрыв их позиций в Кабуле, Кундузе и Джелалабаде.

Кроме того, «ИГ-Хорасан» сильно отличается от группировки «Исламского государства», действовавшей в Сирии и Ираке до своего уничтожения в 2018-2019 годах. У той было специальное террористическое подразделение «Эмни», осуществлявшее глобальную онлайн-вербовку джихадистов-самоучек с помощью пропагандистских видеороликов на арабском, английском и русском языках. Более того, у ИГ в Сирии и Ираке было собственное информационное агентство и журнал.

«В отличие от них, у "ИГ-Хорасан" собственного аналога "Эмни" нет возможности создавать пуштунские ячейки в западных городах, как это делал ИГ с арабами или узбеками, проживающими по всему миру», — подчеркнул Уильямс. Эксперт также усомнился в том, что «ИГ-Хорасан» мог внедрить своих боевиков в ряды афганских беженцев, эвакуированных в США, поскольку все они проходили тщательную и глубокую проверку различными ведомствами.

Я считаю, что «ИГ-Хорасан», фанатично одержимый борьбой с «Талибаном», пока останется преимущественно локальной внутриафганской угрозой Брайан Глин Уильямс профессор Массачусетского университета в Дартмуте и экс-консультант ЦРУ

Ранее заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что боевики «Исламского государства» из Афганистана смогут возобновить зарубежные атаки, в том числе против США, в течение года. При этом, по словам чиновника, «Аль-Каиде» (террористическая организация, также запрещенная в России), скорее всего, потребуется больше времени — до двух лет. До этого директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей предупредил, что террористические организации ИГ и «Аль-Каида» продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов совершить масштабные теракты на американской территории.