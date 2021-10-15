Объяснены отношения талибов с ИГ и «Аль-Каидой» в Афганистане

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко заявил, что в стране фактически не ведется борьба с террористами. Он заявил, что во многих провинциях страны открыто действуют боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Серенко подчеркнул, что в Афганистане при власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) не ведется борьба с террористами. Он напомнил о боевиках, концентрирующих свои силы на севере страны.

«В Афганистане есть группировки ИГ, борьбу с которыми имитирует "Талибан". Именно имитирует. В реальности никакой борьбы с игиловцами не ведется», — объяснил Серенко.

«Сегодня не менее двух тысяч, а то и гораздо больше, боевиков ИГ сконцентрированы в северных районах Афганистана. Они также базируются в некоторых восточных провинциях. Боевики и оперативники "Аль-Каиды" сегодня также действуют не менее чем в 15 провинциях Афганистана. Соответственно возникает вопрос, для чего "Талибан" это либо поощряет, либо не мешает этому?» — задался вопросом специалист.

Россия пока что официально не признала установленную талибами в Афганистане власть, а также не исключила «Талибан» из своего перечня террористических организаций. По словам президента Владимира Путина, с официальным признанием талибов торопиться не нужно. Тем не менее российские власти имеют контакты с талибами и ведут с ними переговоры — так, представителей организации пригласили в Москву 20 октября на встречу «московского формата» консультаций по Афганистану.