Разведка США назвала срок возобновления зарубежных атак со стороны ИГ

Пентагон: ИГ возобновит зарубежные атаки через год, «Аль-Каиде» потребуется до двух лет

Разведка США считает, что запрещенная в России радикальная группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) в Афганистане, вероятно, возобновит атаки в течение года. При этом «Аль-Каиде» (террористическая организация, также запрещенная в России), скорее всего, потребуется больше времени — до двух лет. Такие сроки назвал во вторник, 26 октября, заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол, передает РИА Новости.

«Разведсообщество США считает, что ИГИЛ в Афганистане сможет получить такую возможность где-то через 6-12 месяцев, в то время как "Аль-Каиде" для этого может потребоваться год или два», — сообщил он.

Замглавы Пентагона пояснил, что в своих прогнозах американская разведка ориентируется на желание обеих террористических группировок «возобновить внешние операции» за рубежом, в том числе в США, однако соответствующими возможностями для этого ни ИГ, ни «Аль-Каида» сейчас не обладают. Со стороны этих группировок в ближайшее время атак не ожидается, добавил Кол.

Ранее директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей предупредил, что террористические организации ИГ и «Аль-Каида» продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов совершить масштабные теракты на американской территории. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что группировка «Аль-Каида» способна организовать террористические атаки в США в ближайшие два года, при условии, что «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) останется у власти в Афганистане.

При этом сообщалось, что теракт в Дамаске, который произошел 20 октября, связали с ИГ и «Аль-Каидой». По мнению востоковеда и политолога Елены Супонины, произошедшее совпало с переговорами по созданию Конституции Сирии, ведущимися в Женеве. Это говорит о том, что в стране еще остались силы, которые могут вооруженным способом ставить преграды на пути возвращения Арабской Республики в ряды регионального сотрудничества.