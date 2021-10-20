Теракт в Дамаске связали с ИГ и «Аль-Каидой»

Теракт в Дамаске совпал с переговорами по созданию Конституции Сирии, ведущимися в Женеве. Это говорит о том, что в стране еще остались силы, которые могут вооруженным способом ставить преграды на пути возвращения арабской республики в ряды регионального сотрудничества. Так произошедшее в столице Сирии 20 октября оценила советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), востоковед и политолог Елена Супонина. В разговоре с «Лентой.ру» она предположила, что теракт может быть связан с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы», отделение террористической организации «Аль-Каида», которая также запрещена в России).

В сирийском Дамаске 20 октября произошел теракт: подорвали автобус с военными армии Сирии. В результате двух взрывов погибли как минимум 14 человек. Третье самодельное взрывное устройство не активировалось, его обезвредили саперы. Также сообщалось о трех пострадавших.

Раскол в рядах террористов

Супонина сообщила, что в Сирии давно не было крупных террористических атак. Ранее подобные нападения осуществляли боевики из «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры».

«Нусровцы нападали в первую очередь на военных. Террористы из ИГИЛа не брезговали нападениями и на гражданских лиц. Однако лидеры “ан-Нусры” в последние несколько лет заявляли, что прекратили подобные атаки. “Фронт победы” на заре своей деятельности, в начале 2012 года, начинал с нападения на военных. Они подчеркнуто не нападали на гражданских, но последние пару лет они такие атаки не осуществляли, поскольку находятся под очень серьезным присмотром со стороны той же Турции, которая активна на севере Сирии, а как раз там находится штаб-квартира “Нусры”. Так что, скорее всего, подозрение падет на “Исламское государство”. Хотя, учитывая расколы и непростую ситуацию внутри фронта “ан-Нусры”, который подвергается все большему давлению и все чаще вступает в столкновения с другими группировками, нельзя исключать, что это может быть какая-то фракция, связанная и с этой организацией», — предположила востоковед.

Политолог отметила, что теракт в Дамаске произошел на фоне ухудшения обстановки в соседнем Ливане, а также сложной ситуации, сложившейся после парламентских выборов в Ираке. «Судя по произошедшему, можно с уверенностью говорить об общей нестабильности в регионе», — резюмировала Супонина.

Советник директора РИСИ заявила, что в любом случае, какая бы организация это ни сделала, она явно не согласна с общим курсом на политическую стабилизацию Сирии и тем, что правительство поставило под свой контроль многие территории арабской республики.

Этот теракт совпал с новым раундом переговоров по Конституции Сирии, который начался в Женеве. Это сигнал, что в Сирии еще есть силы, которые будут вооруженным способом ставить преграды на пути возвращения Сирии в ряды регионального сотрудничества востоковед и политолог Елена Супонина

Ранее, 3 октября, «Исламское государство» устроило теракт возле мечети Идгах в Кабуле, столице Афганистана. Взорвалась бомба, заложенная у входа в мечеть. Взрыв унес жизни по меньшей мере 12 человек, еще 32 афганца пострадали.