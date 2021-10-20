Aamaj News: в районе Кабула Дехмазанг произошел взрыв, есть пострадавшие

В Кабуле прогремел мощный взрыв, об этом сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на очевидцев. Свидетели сообщили, что есть пострадавшие.

По информации портала, чрезвычайное происшествие случилось в среду, 20 октября, в столичном районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. Официальных комментариев относительно произошедшего на данный момент не поступало.

3 октября «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) устроило теракт возле мечети Идгах в афганской столице Кабул. Взорвалась бомба, заложенная у входа в мечеть. Взрыв унес жизни по меньшей мере 12 человек и еще 32 афганца пострадали. В ходе расследования инцидента боевики «Талибана» (организация запрещена в России) задержали троих подозреваемых.

