Появилось видео теракта в шиитской мечети в Кандагаре

Опубликованы кадры момента подрыва боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) самой большой шиитской мечети Биби Фатима в афганской провинции Кандагар. Видеозапись с камер видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Военный милитарист».

На ней видно, как два террориста, вооруженные автоматами, сначала бегут в сторону мечети и стреляют в мужчин у входа в здание, в том числе охрану. С другого ракурса виден двор мечети, и толпа молящихся, которая при виде боевиков разбегается к выходам. Сначала террористы стреляют по людям, а позднее террорист-смертник производит самоподрыв, из-за чего начинают рушиться опорные конструкции.

Теракт произошел 15 октября во время пятничной молитвы, когда в мечети собралось большое количество прихожан. Погибли 63 человека. Ответственность за подрыв мечети взяли террористы «Исламского государства». В группировке отметили, что смертники Анас Хорасани и Абу Али Балучи находились в разных частях здания. «Первый террорист-смертник взорвал свой жилет в коридоре мечети, в то время как второй террорист взорвал свой взрывной жилет в центре мечети», — заявили в ИГ.