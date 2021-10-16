Раскрыто число жертв при взрыве в шиитской мечети в Кандагаре

Число жертв взрыва в шиитской мечети в афганском Кандагаре выросло до 63

Число жертв взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар выросло до 63. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной больнице.

Накануне террористы «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) взяли отвественность за подрыв мечети. В группировке отметили, что смертники Анас Хорасани и Абу Али Балучи находились в разных частях здания. «Первый террорист-смертник взорвал свой жилет в коридоре мечети, в то время как второй террорист взорвал свой взрывной жилет в центре мечети», — заявили в ИГ.

Теракт возле самой большой шиитской мечети Биби Фатима произошел 15 октября. Террористы-смертники произвели самоподрывы во время пятничной молитвы, когда в мечети собралось большое количество прихожан.