В теракте в Дамаске погибли 14 военных Сирии

РИА Новости: в результате двух взрывов в Дамаске погибли как минимум 14 сирийских военных

В сирийском Дамаске произошел теракт: подорвали автобус с военными армии Сирии. В результате двух взрывов погибли как минимум 14 человек. Третье самодельное взрывное устройство (СВУ) не активировалось, его обезвредили саперы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, погибли 14 военнослужащих, которые находились в автобусе», — подтвердил информацию источник агентства.

Также сообщается о трех пострадавших. Теракт произошел возле моста Раис, недалеко от известной гостиницы Дамароуз.

3 октября «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) устроило теракт возле мечети Идгах в Кабуле, столице Афганистана. Взорвалась бомба, заложенная у входа в мечеть. Взрыв унес жизни по меньшей мере 12 человек, и еще 32 афганца пострадали.