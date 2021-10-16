Мужчина с мачете напал на прохожих в Канаде

CBC: четыре человекка ранены в результате нападения мужчины с мачете в канадском Калгари

Четыре человека получили ранения в результате серии нападений на прохожих, совершенных мужчиной с мачете в центре канадского города Калгари. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте местной полиции.

О нападении стало изветно после того, как один из раненых сообщил в полицию, что на него было совершено покушение. В результате троих пострадавших доставили в больницу, двух из них были проведены операции, четвертому помощь медиков не понадобилась.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника в ходе спецоперации с привлечением кинологов и авиации. Сейчас с ним работают следователи. В полиции не считают атаки терактом, ссылаясь на то, что жертвами могли стать случайные прохожие. Однако точный мотив злоумышленника пока неизвестен.

15 октября в британском городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс неизвестный напал с ножом на депутата парламента от правящей Консервативной партии Дэвида Эммесса и зарезал его. Злоумышленник несколько раз ударил его ножом. Эммессу оказали первую помощь, однако впоследствии он умер от полученных травм.