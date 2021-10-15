В Токио мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции

NHK: двое японцев пострадали в результате нападения с ножом на станции Уэно в Токио

В японской столице Токио два человека были ранены в результате нападения вооруженного ножом 45-летнего мужчины. Инцидент произошел на железнодорожной станции Уэно. Об этом сообщил телеканал NHK.

Управление столичной полиции Токио передает, что оба потерпевших — мужчины от 20 до 30 лет, работающие в одной компании. В настоящее время они доставлены в больницу. Один из оказался ранен в спину, второй — в бедро, однако оба ранения оказались несмертельными.

Известно, что японец напал на своих жертв, когда коллеги снимали наличные у станционного банкомата. Мотивы нападавшего неизвестны, полиция также не называет его имени и не уточняет место работы. Также сообщается, что подозреваемый и потерпевшие не были знакомы. Полицейские уточнили, что нападавший был вооружен ножом с 12-сантиметровым лезвием.

Ранее стало известно, что в Японии начался суд над 34-летней медсестрой из города Иокогама по имени Аюми Кубоги. В 2016 году женщина поставила капельницы с чистящим средством трем пожилым пациенткам. В результате все три жертвы скончались. Свои преступления Кубоги мотивировала высокой степенью стресса. Она не раскаялась, хоть и признала свою вину.