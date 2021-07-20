Японец сменил лицо после жестокого убийства и годами прятался от полиции

Мужчина в Японии изменил собственное лицо, чтобы избежать наказания за убийство, пишет Daily Star.

22-летняя британка Линдси Хокер была изнасилована и убита в Токио 24 марта 2007 года. К девушке около подъезда подошел молодой человек с просьбой помочь изучить английский язык. Студентка дала согласие, через четыре дня пара встретилась, а после девушка исчезла.

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Обнаженное тело жертвы было найдено в окровавленной ванне, наполненной землей и песком. Осмотр места происшествия и трупа говорил о том, что молодая учительница перед смертью была изнасилована. На теле Хокер нашли множество синяков, а волосы были сбриты.

По горячим следам удалось выяснить личность предполагаемого убийцы. Им оказался 28-летний Тацуя Ичихаши. Когда полиция нагрянула в дом подозреваемого, ему удалось скрыться. Долгое время правоохранительные органы, расследовавшие убийство, не имели зацепок. Фотографии преступника, расклеенные по городу, и объявленное вознаграждение не давали результатов.

Информацию об Ичихаши сообщил пластический хирург, пациентом которого и оказался убийца. Выяснилось, что молодой человек сбежал на остров Окинава и проработал 14 месяцев в строительной компании. Он сделал пластическую операцию: хирург увеличил ему высоту носа, добавил складку на веки, истончил губы и удалил родинки на щеке.

В итоге спустя несколько лет подозреваемого схватили в Осаке, когда тот пытался сесть на паром до Окинавы. Суд Чиба приговорил Ичихаши к пожизненному заключению.