Мужчина стал женщиной и решил сыграть новую свадьбу с женой

Британец стал женщиной после операции по смене пола и решил снова сыграть свадьбу с женой. Своей историей супруги поделились с Daily Mail.

33-летний Джейк (Jake) и 30-летняя Дже Харви (Jae Harvey) поженились в 2018 году. Во время медового месяца мужчина признался супруге, что мечтает о смене пола. Он рассказал, что с 11 лет ощущал себя женщиной, но подавлял в себе эти чувства. Дже поддержала мужа и сказала, что гордится им.

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Мужчина потратил 45 тысяч фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей) на операции по смене пола, увеличению груди и пластики лица. Имя Джейк он сменил на Рэйна (Rayna).

Пара планирует сыграть новую свадьбу, чтобы обретшая истинную индивидуальность Рэйна могла принять участие в церемонии в качестве женщины. Для торжества супруги выбрали черные платья, а оформление мероприятия будет выполнено в черно-белых тонах с белыми, розовыми и красными розами.

Рэйна рассказала, что после того, как вышла в свет в новом образе, получила огромную поддержку от друзей и родных, включая 93-летнюю бабушку, которая теперь занята подбором праздничных открыток для уже внучки.

Ранее сообщалось, что два брата-близнеца из Бразилии одновременно сделали операцию по смене пола. 19-летние Майла Фиби де Резенде (Mayla Phoebe de Rezende) и София Альбукерк (Sofia Albuquerck) утверждают, что с рождения не идентифицировали себя как мальчики.