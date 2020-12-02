Рожденная мужчиной женщина 16 лет скрывала это и призналась лишь возлюбленному

Трансгендерная женщина 16 лет скрывала, что родилась мужчиной, и решилась раскрыть секрет лишь своему возлюбленному. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

32-летняя Джейми Пандит (Jamie Pandit), в 11 лет переехавшая вместе с семьей из Бангладеша в Торонто (Канада), призналась, что с самого детства ей было некомфортно в мужском теле. В 14 лет она окончательно осознала себя трансгендером. При этом одноклассники издевались над Пандит, когда она просила называть себя девушкой.

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«Когда мне было 16, я выходила из дома в мужской одежде и переодевалась в женскую в общественных туалетах. Прежде чем идти домой, я снова перевоплощалась в мужчину, чтобы никто из моих знакомых не видел меня и не подвергал сомнению мою гендерную идентичность», — призналась она. В 17 лет Пандит перебралась в Лондон, Онтарио, где никто не знал о ее биологическом поле. Она прошла гормональную терапию и сделала операцию.

Все эти годы женщина никому не рассказывала о своем детстве. Однако, когда у нее завязались отношения с 38-летним мужчиной по имени Фил Сильва, Пандит поняла, что хочет быть с ним честной. После месяца отношений, когда оба партнера уже признались друг другу в любви, она рассказала ему, что родилась мужчиной. Сильва ответил, что это не имеет значения для него: «Я вижу тебя такой, какая ты есть. Ты женщина и ты красива».

Сейчас пара готовится к свадьбе. Сильва продолжает поддерживать возлюбленную и помог ей публично раскрыть свою тайну в видеоролике для ее YouTube-канала.

Ранее сообщалось, что девушка-трансгендер из американского города Бостон, штат Массачусетс, родившаяся с мужскими гениталиями, забеременела. Это оказалось возможным благодаря тому, что из-за редкой генетической аномалии она родилась с маткой, яичниками и фаллопиевыми трубами.