Два брата одновременно отправились на операцию и стали сестрами

Два брата-близнеца из Бразилии одновременно сделали операцию по смене пола. Как сообщает Daily Mail, это первый подобный прецедент в мире.

19-летние Майла Фиби де Резенде (Mayla Phoebe de Rezende) и София Альбукерк (Sofia Albuquerck) утверждают, что с рождения не идентифицировали себя как мальчики. «Я всегда любила свое тело, но мне не нравились мои гениталии», — призналась Майла, которая учится на врача в Аргентине. Близнецы с детства мечтали стать девушками, несмотря на насмешки и непонимание окружающих. Их мать подчеркнула, что всегда воспринимала своих детей как дочерей.

В ночь на 14 февраля они перенесли пятичасовую операцию в частной клинике бразильского города Блуменау. «Это единственный зарегистрированный случай в мире, когда близнецы, которые были мужчинами при рождении, подверглись совместной операции по смене пола», — заявил их лечащий врач, доктор Хосе Карлос Мартинс (Jose Carlos Martins).

Майла заявила, что заплакала от счастья, когда увидела себя в зеркале. «Мой первый душ после выписки был волшебным», — подчеркнула она. Ее сестра София ведет себя более сдержанно. Она отметила, что не может полноценно радоваться, так как они «живут в самой трансфобной стране в мире».

София подчеркнула, что родственники всегда поддерживали их, но переживали, что окружающие могут им навредить. Дорогостоящую операцию оплатил их дедушка: он продал с аукциона свой дом, чтобы достать 100 тысяч реалов (1,4 миллиона рублей). Майла заявила, что теперь ее цель — получить диплом врача и заработать на новое жилье для дедушки.

По данным Национальной ассоциации трансвеститов и транссексуалов (Антра), в 2020 году в Бразилии былы убиты 175 трансгендеров — больше, чем в любой другой стране.

Ранее житель американского штата Теннесси заявил, что его отношения с сыновьями улучшились после того, как он сменил пол с женского на мужской. Он хочет растить детей правильно, чтобы они научились принимать выбор других людей.