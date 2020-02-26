Бородатая женщина устала бриться, задумалась о смене пола и полюбила себя

Бородатая жительница американского города Фармвилл, штат Вирджиния, устала от бритья и рассматривала идею сменить пол. Однако, как сообщает издание Daily Mail, в итоге она решила принять себя такой, какая она есть.

23-летняя студентка колледжа Кайопа Джейд Марджа (Caiopa Jade Marja) страдает от гисрутизма и синдрома поликистозных яичников — почти всю жизнь она борется с растущими по всему телу темными волосами, лишним весом, акне и лысиной. В школе над ней издевались одноклассники. Девушка носила с собой бритву и брилась до двух раз в день из-за быстро отрастающей щетины. Она даже задумывалась о смене пола, так как волосы на лице у мужчин выглядят естественно.

В июне 2019 года американка начала искать в соцсетях страницы, которые вели другие страдающие гисрутизмом женщины. Марджа начала встречаться с девушкой, с которой переписывалась в интернете. Ее возлюбленная всегда готова была защитить ее и часто говорила ей, что она красивая. Тогда у Марджи поднялась самооценка, и она полюбила себя.

В декабре того же года она перестала бриться. Некоторые люди называют женщину фриком, другие считают ее примером для подражания. Марджа уверена, что добрых людей в мире больше. «Я хочу, чтобы люди знали, что они не одиноки, и они не менее красивы из-за синдрома поликистоза яичников или гисрутизма», — подчеркнула студентка.

Ранее сообщалось, что бородатая американка с 14 лет страдала синдромом поликистозных яичников и долгое время регулярно брила лицо и грудь, чтобы другие не знали о ее проблеме. В 31 год она решила отпустить бороду и даже побеждала в конкурсе бородачей.

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