Бородатая женщина вышла замуж за бородатого мужчину

Бородатая американка рассказала о своей жизни в передаче This Morning, которая выходит на британском телеканале ITV. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина, которая просит называть себя Маленький Медведь Шварц (Little Bear Schwarz), с 14 лет страдала синдромом поликистозных яичников. Эта болезнь сопровождается повышенной секрецией андрогенов и эстрогенов, что вызывает появление растительности на лице. Долгое время она регулярно брила лицо и грудь, чтобы другие не знали о ее проблеме.

В 31 год Шварц переехала в Сиэтл и решила отпустить бороду. Это заметно усложнило ей жизнь. «На меня глазеют, надо мной смеются, люди пытаются "незаметно" сфотографировать меня, — рассказала она. — Честно говоря, это неприятно». Несмотря на трудности, женщина не сдается, уже пять лет носит бороду и даже побеждала в конкурсе бородачей.

Шварц утверждает, что растительность на лице не отпугнула от нее мужчин, но ей было сложно найти партнера для долгосрочных отношений. «Познакомиться с кем-то — не проблема, но мне важно, чтобы этого человека не пугало, что его будут видеть со мной, чтобы он не считал отношения с бородатой женщиной позором», — объяснила она.

Шварц полтора года не могла найти подходящего человека и решила написать в Facebook, что ждет предложений от возможных ухажеров. На пост откликнулся 45-летний Тобиас Брэдик (Tobias Bradick), годом ранее помогавший ей во время переезда. У него тоже имелась борода, но не черная, а рыжая. Он подозревал, что получит отказ, но опасения оказались напрасны. Вскоре они сыграли свадьбу и теперь состоят в полиаморных отношениях.

В 2018 году сообщалось, что жительница штата Вирджиния Нова Галаксиа, страдавшая синдромом поликистозных яичников, решила перестать бриться. «С моей хипстерской бородой я чувствую себя счастливее, чем когда-либо», — утверждала она.

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